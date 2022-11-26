США разработали смертельный штамм коронавируса

Ученые Бостонского университета создали искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного варианта из КНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных, подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным российского ведомства проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать искусственный патоген. Таким образом, существующие вакцины неэффективны против такого штамма.

Минздрав США решил провести расследование деятельности руководства университета. Однако эксперимент показал, что в США практически отсутствует система надзора в сфере генетической инженерии, подчеркнул Кириллов.