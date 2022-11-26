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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

США разработали смертельный штамм коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Ученые Бостонского университета создали искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного варианта из КНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных, подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным российского ведомства проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать искусственный патоген. Таким образом, существующие вакцины неэффективны против такого штамма.

Минздрав США решил провести расследование деятельности руководства университета. Однако эксперимент показал, что в США практически отсутствует система надзора в сфере генетической инженерии, подчеркнул Кириллов.

Тема: Коронакризис
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pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

Starbit

Где то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет