США разработали смертельный штамм коронавируса

Ученые Бостонского университета создали искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного варианта из КНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных, подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По данным российского ведомства проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать искусственный патоген. Таким образом, существующие вакцины неэффективны против такого штамма.
Минздрав США решил провести расследование деятельности руководства университета. Однако эксперимент показал, что в США практически отсутствует система надзора в сфере генетической инженерии, подчеркнул Кириллов.
pepelmetal"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!
AlhazredДа-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))
StarbitГде то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...
Andrei BezdТем более кто эту шнягу там слушать будет