Оживлен найденный в Сибири доисторический вирус

Международному коллективу ученых удалось оживить найденный в вечной мерзлоте Сибири вирус возрастом почти 50 тысяч лет.

В ходе раскопок исследователи из России, Германии и Франции обнаружили на глубине 16 метров 13 гигантских ДНК-содержащих вирусов. Один из них удалось реанимировать.

Изучение доисторического вируса показало, что он безопасен для животных и растений — он способен заражать только простейшие живые организмы. Угрозы людям он не представляет.

Ученые подчеркивают, что древние вирусы нужно изучать уже сейчас, так как средняя температура на планете растет, что может привести к таянию вечной мерзлоты и высвобождению микроорганизмов.

Если заблаговременно изучить такие вирусы, это позволит обезопасить цивилизацию от потенциальных вспышек доисторических инфекций, опасность которых пока под вопросом.