Лавров пообещал украинскому народу освобождение

Фото: © пресс-служба президента РФ
Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинцы заслуживают жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.
«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24».
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
После этого западные страны ввели санкции против России, а также начали поставки оружия и военной техники Киеву.
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