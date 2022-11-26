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Лавров пообещал украинскому народу освобождение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинцы заслуживают жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.

«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24».

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

После этого западные страны ввели санкции против России, а также начали поставки оружия и военной техники Киеву.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

jeryakob

в сентябре тоже так говорил. и глаза были честные-честные

krasprol

Опрос проводился на территории Кремля.

pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Starbit

Где то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...