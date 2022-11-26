Лавров пообещал украинскому народу освобождение

Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинцы заслуживают жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.

«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24».

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

После этого западные страны ввели санкции против России, а также начали поставки оружия и военной техники Киеву.