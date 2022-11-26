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ФБР пообещало деньги за помощь в задержании Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Федеральное бюро расследований США предложило денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте ведомства. ФБР разыскивает Пригожина за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США.

Федеральный окружной суд округа Колумбия 16 февраля 2018 года выдал федеральный ордер на арест Евгения Пригожина после того, как ему было предъявлено обвинение.

Американские спецслужбы считают, что Пригожин якобы контролировал и санкционировал операции Агентства интернет-исследований, направленные на вмешательство в политику и выборы в США

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pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

Starbit

Где то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет