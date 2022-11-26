Найдена необычная планета, на которой год длится всего 22 часа

Удивительную экзопланету, обладающую сверхкоротким периодом обращения вокруг своей звезды, обнаружила международная команда астрономов. Открытие было сделано с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.
Открытая планета получила обозначение HD 20329 b, пишет Phys.org. Ее главная особенность — продолжительность года. Планете требуется всего 22,2 часа, чтобы совершить полный оборот вокруг своей звезды.
Таким образом, «лето», «осень», «зима» и «весна» сменяют на HD 20329 b друг друга всего за 5,5 часа. При этом ее радиус составляет 1,72 радиуса Земли, она в 7,42 раза массивнее нашей планеты.
Короткий год вызван близостью планеты к своему светилу. Расстояние между ними составляет всего 0,018 астрономической единицы, в результате температура на поверхности планеты оценивается на уровне 1725 градусов Цельсия.
jeryakobв сентябре тоже так говорил. и глаза были честные-честные
krasprolОпрос проводился на территории Кремля.
pepelmetal"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!
StarbitГде то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...