Найдена необычная планета, на которой год длится всего 22 часа

Удивительную экзопланету, обладающую сверхкоротким периодом обращения вокруг своей звезды, обнаружила международная команда астрономов. Открытие было сделано с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Открытая планета получила обозначение HD 20329 b, пишет Phys.org. Ее главная особенность — продолжительность года. Планете требуется всего 22,2 часа, чтобы совершить полный оборот вокруг своей звезды.

Таким образом, «лето», «осень», «зима» и «весна» сменяют на HD 20329 b друг друга всего за 5,5 часа. При этом ее радиус составляет 1,72 радиуса Земли, она в 7,42 раза массивнее нашей планеты.

Короткий год вызван близостью планеты к своему светилу. Расстояние между ними составляет всего 0,018 астрономической единицы, в результате температура на поверхности планеты оценивается на уровне 1725 градусов Цельсия.