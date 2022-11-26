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Токаев официально стал новым президентом Казахстана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © akorda.kz

Избранный на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства — теперь ему предстоит руководить страной семь лет.

«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов», — сказал Токаев, выступая на церемонии инаугурации.

По его словам, в фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

Токаев также заверил, что республика будет «прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья».

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Политика #Мир
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jeryakob

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krasprol

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pepelmetal

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Starbit

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