Федерацию хоккея России наказали за поддержку военной операции

Фото: © Федерация хоккея России
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея объявил выговор Федерации хоккея России за нарушение кодекса этики, сообщается на сайте организации.
Международная федерация указала, что Федерация хоккея России была обязана «бдительно следить» за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией, однако не сделала этого.
В марте 2022 года в дисциплинарный совет было передано дело о возможном нарушении кодекса этики из-за «пропаганды военных действий на Украине» российскими клубами.
«Плакаты или рекламные щиты, демонстрирующие поддержку или пропаганду военных действий на Украине, неуместны на аренах или в хоккее, а их появление представляет собой нарушение статьи 2.2.1 («Достоинство») кодекса этики», — отмечается в сообщении.
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