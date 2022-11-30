Новый сезон «Беспринципных» выйдет на Wink

Премьера третьего сезона популярного комедийного сериала «Беспринципные» состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре Wink.

Первый сезон оригинального сериала вышел в 2020 году и сразу же привлек к себе внимание зрителей. «Беспринципные» также получили премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения России как лучший комедийный сериал года.

В третьем сезоне к роли Славика, который откровенно рассказывает о забавных приключениях очень богатых москвичей, возвращается Павел Деревянко. По сюжету, Людмила (Оксана Акиньшина) выставила его из дома.

Славик скатился вниз по социальной лестнице и теперь ютится в каморке дворника. Жизнь потрепала его больше всех, но и других героев сериала не пощадила.

Так, генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали (Кристина Бабушкина) появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег.

Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь. А Ира (Ингеборга Дапкунайте) продолжает держать на коротком поводке Костика (Максим Виторган).

Новые истории по мотивам рассказов Александра Цыпкина поставил режиссер Роман Прыгунов. 1 декабря зрителям станут доступны две серии, далее новые эпизоды «Беспринципных» будут выходить каждый четверг — до 12 января.