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Путин поручил пересчитать годных к военной службе россиян

Источник:
Sibnet.ru
2013 13
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил до 1 апреля 2024 года сформировать государственный информационный ресурс с актуальными данными граждан, годных к военной службе.

Ресурс должен быть сформирован на основе данных о гражданах, состоящих на воинском учете, а также тех, кто должен на нем состоять, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Разработкой новой системы займутся Минцифры, Федеральная налоговая служба и Минобороны. В частности, военным и налоговикам поручено идентифицировать граждан, данные которых нужны для формирования ресурса.

Также в ресурсе будут собраны данные о людях, которые занимаются медициной, обучаются на очном отделении вузов и колледжей, имеют спортивные разряды и звания, являются депутатами. Все сведения планируется собирать в цифровой форме.

Генштаб ранее предложили ужесточить законодательство о передаче данных в военкоматы, а Путин раскритиковал организацию мобилизации, указав на «бестолковщину» при ее проведении.

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Политика #Россия #Армия
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