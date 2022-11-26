ООН прокомментировала расстрел российских пленных

Видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк.

Чиновник уточнил, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине сделала соответствующий вывод после проведенного предварительного анализа опубликованных кадров.

Тюрк призвал провести полное расследование событий и привлечь виновных к ответственности. «Исключительно важно, чтобы все сообщения о произвольных казнях были расследованы полностью», — отметил он.

По словам представителя ООН, украинские власти уже начали уголовное расследование по поводу событий, который предположительно произошли в Макеевке. Он также напомнил, что требование гуманного обращения с пленными установлено Женевскими конвенциями.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими военными пленных российских военнослужащих. На попавшем в Сеть видео было убито не менее 11 безоружных солдат.