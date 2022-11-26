НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ООН прокомментировала расстрел российских пленных

Источник:
ТАСС
1465 5
Фото: © пресс-служба ООН

Видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк.

Чиновник уточнил, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине сделала соответствующий вывод после проведенного предварительного анализа опубликованных кадров.

Тюрк призвал провести полное расследование событий и привлечь виновных к ответственности. «Исключительно важно, чтобы все сообщения о произвольных казнях были расследованы полностью», — отметил он.

По словам представителя ООН, украинские власти уже начали уголовное расследование по поводу событий, который предположительно произошли в Макеевке. Он также напомнил, что требование гуманного обращения с пленными установлено Женевскими конвенциями.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими военными пленных российских военнослужащих. На попавшем в Сеть видео было убито не менее 11 безоружных солдат.

Тема: Военная операция на Украине
Путин назвал участников спецоперации «настоящими героями»
Минобороны показало возвращенных российских пленных
Массированный удар российских войск остановил переброску резервов ВСУ
Российские дроны «Москит» стали глушить связь ВСУ
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Мощный ракетный удар обесточил Украину
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Мощный ракетный удар обесточил Украину
42
Почти 79% россиян высказали доверие Путину
35
Россия приросла атомными ледоколами
27
Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты
26
Путин потребовал улучшения характеристик военной техники