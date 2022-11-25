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ГИБДД проведет тотальные проверки по всей России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

ГИБДД проведет рейды и сплошные проверки водителей на дорогах вечером в пятницу и 26-27 ноября по всей территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы будут уделять особое внимание автомобилистам, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. В ходе сплошных проверок полицейские планируют останавливать все транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя.

Ведомство также призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам «02» или «102».

«В связи с проведением массовых проверок водителей на предмет их нахождения в состоянии опьянения просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — отмечается в сообщении.

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