Путин посчитал присоединение Донбасса запоздавшим

Присоединение Донбасса к России должно было произойти раньше, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

«Мы исходили из того, что, может быть, удастся договориться о том, что Луганск и Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли», — цитирует президента сайт Кремля.

Путин уточнил, что на тот момент российские власти «не чувствовали до конца настроения людей». По словам российского лидера, понять, что там происходит, было невозможно.

«Теперь стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше. Может быть и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами», — подчеркнул президент.