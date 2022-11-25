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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал участников спецоперации «настоящими героями»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Участвующие в специальной военной операции военнослужащие — герои, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства рассказал об этом во время общения с матерями военнослужащих — участников СВО, сообщает сайт Кремля. «Только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему», — отметил Путин.

«Ребята ведут себя так, именно героически, именно об этом я хотел сказать, это, конечно, огромный ваш вклад — ваш и ваших мужчин, ваших мужей, безусловно, это в семье с обеих сторон всегда происходит», — подчеркнул президент.

Российский лидер также выразил соболезнование тем матерям, которые потеряли своих сыновей в ходе спецоперации. Путин отметил, что государство не оставит женщин одних.

«Хочу, чтобы вы знали: мы эту боль с вами разделяем и, конечно, будем делать все, для того чтобы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил он.

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Политика #Россия #Армия
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