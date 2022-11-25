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Опубликованы кадры взорванного «Северного потока»

Источник:
TV 2/Bornholm
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Фото: © Danish Defence

Датский телеканал TV 2/Bornholm обнародовал кадры поврежденного газопровода «Северный поток — 2», сделанные с помощью подводного дрона.

Попавшее в эфир видео длится около трех минут. В ролике, снятом в исключительной экономической зоне Дании, заметно серьезное разрушение трубы.

Чтобы получить разрешение на съемки, телеканал обратился в Датское морское управление. Ранее повреждения газопровода были зафиксированы глубоководным аппаратом в шведской экономической зоне.

Датские эксперты отметили, что полученные журналистами новые кадры подтверждают, что на российском газопроводе произошла целенаправленная диверсия.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. 27 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на первой нитке «Северного потока—2» с 300 до 7 бар.

Минобороны России утверждает, что подрыв газопроводов «Северный поток» спланировали специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ.


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