Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» из Ижевско о приобретении российского бизнеса компании «Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (сеть ресторанов быстрого питания KFC), сообщает антимонопольная служба.

В результате сделки российская компания получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов. 100% долей в уставном капитале ООО «Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» будут выкуплены в кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед».

После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат работать под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.

По мнению ФАС, сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны.