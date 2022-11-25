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Бизнес KFC в России достался ижевской компании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Haunbpaei AH Nam / CC BY-SA 4.0

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Смарт Сервис» из Ижевско о приобретении российского бизнеса компании «Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (сеть ресторанов быстрого питания KFC), сообщает антимонопольная служба.

В результате сделки российская компания получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов. 100% долей в уставном капитале ООО «Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» будут выкуплены в кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед».

После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат работать под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.

По мнению ФАС, сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны.

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