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Малафеев и Верещагин устроят «битву интриг» на шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Битва двух команд на шоу «Звезды в Африке 3» приближается к финалу, в команде «синих» осталось всего два участника — Вячеслав Малафеев и Антон Филипенко, и им необходимо выбить «красного» из проекта.

Если уйдет один из «синих», то оставшийся перейдет в «красную» команду. Этого боится Малафеев. А его главный соперник — Олег Верещагин из «красных» не скрывает, что хочет победить в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке 3» любыми путями.

Малафеев хочет провернуть интригу, чтобы отправить на испытание на вылет Верещагина и Филипенко. Но голосов у «синих» только два. А у «красных» — четыре.

Чей хитрый план станет более успешным — Верещагина или Малафеева? Верещагин в деле плетения интриг более искусен, но возможно, удача его покинет. Станет ясно в воскресенье, 27 ноября, на ТНТ.

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