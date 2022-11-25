Битва двух команд на шоу «Звезды в Африке 3» приближается к финалу, в команде «синих» осталось всего два участника — Вячеслав Малафеев и Антон Филипенко, и им необходимо выбить «красного» из проекта.

Если уйдет один из «синих», то оставшийся перейдет в «красную» команду. Этого боится Малафеев. А его главный соперник — Олег Верещагин из «красных» не скрывает, что хочет победить в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке 3» любыми путями.

Малафеев хочет провернуть интригу, чтобы отправить на испытание на вылет Верещагина и Филипенко. Но голосов у «синих» только два. А у «красных» — четыре.

Чей хитрый план станет более успешным — Верещагина или Малафеева? Верещагин в деле плетения интриг более искусен, но возможно, удача его покинет. Станет ясно в воскресенье, 27 ноября, на ТНТ.