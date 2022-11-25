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Завершились съемки сериала «Великая» с Боярской

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Елизавета Боярская сыграла главную роль в новом сезоне сериала «Великая», продолжение проекта получит приставку «Золотой век».

«Завершились съемки, чувства смешанные. Конечно, мы все устали, режим работы был очень насыщенным, но, с другой стороны, грустно. <…> Мы вложили в эту картину много любви и сил, дай Бог, чтобы результат удовлетворил нас, создателей, и порадовал зрителя», — цитирует пресс-служба Первого канала Боярскую.

Съемки сериала длились 89 дней и проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове, Елизаветино.

Впервые кинематографистами был задействован на открытой воде корабль «Полтава». А для создания декорации Москвы, охваченной чумой, использовали более 14 тонн песка и земли.

В главных ролях и эпизодах снялись 100 актеров, в массовых и групповых сценах – более 1500. Для проекта подготовили 1000 исторических костюмов, часть из которых создавались непосредственно под главных актеров (так, для Екатерины II было пошито 10 нарядов).

Режиссером картины выступил Сергей Гинзбург. В главных ролях – Елизавета Боярская (Екатерина II), Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Никита Панин), Алексей Филимонов (Лев Нарышкин), Игорь Гордин (Алексей Бестужев), Софья Синицына (Екатерина Дашкова).

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