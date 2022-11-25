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Слишком громких водителей выявят шумомеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Штрафы для автолюбителей, с ревом проносящихся по улицам, вырастут в 60 раз, а выявлять таких нарушителей будут специальные приборы.

Мосгордума в 2021 году подготовила законопроект об усилении ответственности для водителей за нарушение тишины по ночам. В сентябре этого года правительство одобрило документ с рядом замечаний, по которым он был доработан.

Суммы штрафов будут варьироваться от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. И Москва, и субъекты получат право назначать санкции в зависимости от типа двигателя и транспортного средства — чем мощнее, тем выше плата за шум, пишут «Известия». Сейчас штраф составляет всего 500 рублей.

Бороться с ревом моторов планируют по аналогии с контролем скорости: громкость будут фиксировать камеры с шумомерами, а штраф за нарушение придет автоматически. Размещать приборы будут прежде всего в тех районах, откуда поступает больше всего жалоб.

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Авто #Автоправо
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