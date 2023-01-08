Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине

Отношения в паре должны устраивать обоих. Кроме измены и физического насилия, есть менее заметные типы поведения мужчины, которые не стоит прощать, если женщина хочет быть счастливой.

Мужская лень

Если парень сидит в поисках лучшей работы, ничего не делает, не помогает, это бомба замедленного действия.

«Пока он будет лениться, вы будете терять женственность, сексуальность, привлекательность, с финансовой энергии начнутся проблемы. Постепенно превратитесь в женщину-паровоз, который будет тянуть и решать проблемы самостоятельно», — комментирует психолог Марк Бартон на своем YouTube-канале.

Ленивый мужчина — безответственный, находиться с ним в союзе женщине попросту опасно для психики и здоровья.

Непризнание вины

Признание вины — это готовность взять ответственность за завершенный поступок. Мужчине нельзя прощать неспособность признавать вину. Он никогда ни в чем не виноват: ни что уволили с работы, ни что опоздали на самолет, ни в том, что поругались.

«Это некондиционный мужчина для отношений. Рядом с ним вы всегда будете себя чувствовать виноватой, ощущать большую ответственность в отношениях, постоянно исправлять чужие ошибки», — объяснил психолог.

Женщина рядом с таким мужчиной не сможет чувствовать себя красивой и сексуальной, ее будут подталкивать к излишней ответственности.

Трусость

Трусость мужчины — не страх перед реальной опасностью, а боязнь трудностей, неготовность принимать решение, перекладывание ответственность на женщину вплоть до мелочей.

«Трусость проявляется и в неспособности поговорить с женщиной. Когда партнер не идет с вами на контакт, не пытается обсуждать проблемы в отношениях, значит избегает ответственности и трудностей», — приводит пример Бартон.

Мужчина будет трусом, пока ему позволяет женщина. В таком случае женщина должна быть готова брать на себя кредиты, отдавать долги, быть «мужиком в отношениях». Такие отношения лучше разрывать.

Постоянная критика

«Парень может критиковать половинку во всем: не так сидишь, не такая работа или подруги, не ту музыку слушаешь. Партнер постоянно сообщает какая ты больная, ненормальная. Возникает вопрос, что ты находишься рядом, если все не так?», — отметил Бартон.

Критика может быть вполне обоснованной, когда мужчина критикует не личность, а поступки, но это разовые моменты. А если критика постоянная, то это вид эмоционально-психологического насилия.

Психолог добавил, что это не значит, что всегда надо сразу же расставаться. Пары должны договариваться, чтобы в отношениях всем было хорошо. Но если попытки заканчиваются ничем, стоит уходить.

«Чтобы один человек не занимался психологическим удовлетворением, а второй постоянно рядом мучился», — сказал эксперт.

Патологическая ложь

Мужчина искажает реальность, для того чтобы погрузить женщину в иллюзорный мир, где он манипулирует и управляет. А ложь выступает инструментом этой манипуляции.

Разбираться, насколько он делает это сознательно или бессознательно, не нужно. Оптимально разорвать такие отношения.

«Патологическую ложь нельзя прощать возлюбленному. И отучить от нее мужчину, как котенка, нельзя», — добавил эксперт.

Вторые роли

«Если вас постоянно променивают, вы не являетесь приоритетом. Вы чувствуете себя попрошайкой в отношениях, узнаете, почему не позвонил, не приехал и так далее», — сказал Бартон.

Это опасный тип мужчины — будет всегда ставить на первое место свои интересы, а не дамы сердца.

Бартон добавил, что надо проанализировать отношения, попытаться поговорить с мужчиной о том, что не готовы терпеть. И если ситуация не изменится, то надо расставаться.