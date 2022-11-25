НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский заявил о готовности вернуть Крым мирным путем

Источник:
Financial Times
552 6
Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ вернуть Крым в состав страны мирным путем.

«Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом», — сказал Зеленский в интервью Financial Times. По словам, если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, «на это не стоит тратить свое время».

Вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, отметил Зеленский. Иначе боевые действия все равно возобновятся, добавил он.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности полуострова навсегда закрыт.

Еще по теме
Песков опроверг слухи о плане Путина объявить мобилизацию страны
Меркель заявила, что ей не дали восстановить отношения с Путиным
Украине одобрили рекордный кредит на восстановление
Лукашенко увидел риск уничтожения Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Обсуждение (6)
Картина дня
Песков опроверг слухи о плане Путина объявить мобилизацию страны
Почти 79% россиян высказали доверие Путину
Зеленский заявил о готовности вернуть Крым мирным путем
Выбраны лучшие кроссоверы для зимы
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Siberian sinner

Россию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...

GammiPluh

вам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует

ball-n-wall

Европляски вокруг российского пирога. Делят шкуру. Писец какой-то. Обрезать всем и послать..

Dima73

Блин,более 20ти лет побед и прорывов,а в итоге нет ни чего?надо больше и лучше?а начинать вот это вот...