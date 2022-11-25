Зеленский заявил о готовности вернуть Крым мирным путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ вернуть Крым в состав страны мирным путем.

«Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом», — сказал Зеленский в интервью Financial Times. По словам, если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, «на это не стоит тратить свое время».

Вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, отметил Зеленский. Иначе боевые действия все равно возобновятся, добавил он.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности полуострова навсегда закрыт.