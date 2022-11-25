Морозы в Новосибирске достигнут в выходные 30 градусов

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Морозы усилятся в Новосибирске в последние выходные ноября, температура воздуха будет достигать 28-30 градусов, сообщается на сайте Западно-сибирского Гидрометцентра.
В субботу 26 ноября в Новосибирске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем составит 28 градусов мороза, ночью достигнет 30 градусов.
В воскресенье, 27 ноября, ночью сохранится морозная погода, днем будет немного теплее до 23-25 градусов мороза.
В понедельник ночью также сохранится 30-градусный мороз, а днем будет минус 21-23 градуса. Все три дня ожидается погода со слабым ветром от 2 до 7 метров в секунду.
Siberian sinnerРоссию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...
GammiPluhвам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует
ball-n-wallЕвропляски вокруг российского пирога. Делят шкуру. Писец какой-то. Обрезать всем и послать..
Dima73Блин,более 20ти лет побед и прорывов,а в итоге нет ни чего?надо больше и лучше?а начинать вот это вот...