Морозы в Новосибирске достигнут в выходные 30 градусов

Морозы усилятся в Новосибирске в последние выходные ноября, температура воздуха будет достигать 28-30 градусов, сообщается на сайте Западно-сибирского Гидрометцентра.

В субботу 26 ноября в Новосибирске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем составит 28 градусов мороза, ночью достигнет 30 градусов.

В воскресенье, 27 ноября, ночью сохранится морозная погода, днем будет немного теплее до 23-25 градусов мороза.

В понедельник ночью также сохранится 30-градусный мороз, а днем будет минус 21-23 градуса. Все три дня ожидается погода со слабым ветром от 2 до 7 метров в секунду.