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Морозы в Новосибирске достигнут в выходные 30 градусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы усилятся в Новосибирске в последние выходные ноября, температура воздуха будет достигать 28-30 градусов, сообщается на сайте Западно-сибирского Гидрометцентра.

В субботу 26 ноября в Новосибирске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем составит 28 градусов мороза, ночью достигнет 30 градусов.

В воскресенье, 27 ноября, ночью сохранится морозная погода, днем будет немного теплее до 23-25 градусов мороза.

В понедельник ночью также сохранится 30-градусный мороз, а днем будет минус 21-23 градуса. Все три дня ожидается погода со слабым ветром от 2 до 7 метров в секунду.

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Siberian sinner

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GammiPluh

вам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует

ball-n-wall

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Dima73

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