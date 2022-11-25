Финансовый аналитик предупредил о скачке курса доллара

Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Экономисты считают, что геополитические проблемы, рекордная инфляция, энергетический и продовольственный кризисы, а также политика нулевой терпимости к ковиду в Китае приведут к глобальному спаду. И в этом сценарии вероятно снижение цен на сырье и уход инвесторов в доллар, приводит «Прайм» мнение Васильева.
«Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой», — считает эксперт.
На этом фоне, по его мнению, вероятно ослабление нацвалюты — до 70 рублей за доллар.
«Так что разумно часть сбережений держать в валюте», — посоветовал Васильев. Для этого лучше выбрать валюты дружественных стран (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар). Доллар и евро, сохраняют свою токсичность, отметил он.
Siberian sinnerРоссию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...
GammiPluhвам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует
ball-n-wallЕвропляски вокруг российского пирога. Делят шкуру. Писец какой-то. Обрезать всем и послать..
Dima73Блин,более 20ти лет побед и прорывов,а в итоге нет ни чего?надо больше и лучше?а начинать вот это вот...