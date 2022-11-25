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Финансовый аналитик предупредил о скачке курса доллара

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Экономисты считают, что геополитические проблемы, рекордная инфляция, энергетический и продовольственный кризисы, а также политика нулевой терпимости к ковиду в Китае приведут к глобальному спаду. И в этом сценарии вероятно снижение цен на сырье и уход инвесторов в доллар, приводит «Прайм» мнение Васильева.

«Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой», — считает эксперт.

На этом фоне, по его мнению, вероятно ослабление нацвалюты — до 70 рублей за доллар.

«Так что разумно часть сбережений держать в валюте», — посоветовал Васильев. Для этого лучше выбрать валюты дружественных стран (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар). Доллар и евро, сохраняют свою токсичность, отметил он.

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