США после серии контактов с китайскими военными убедили Польшу не поставлять Украине истребители МиГ-29. Пекин опасался резкой эскалации военного конфликта.

Вашингтон сначала положительно оценил идею о передаче польских МиГ-29. Но уже через день Пентагон резко изменил свою позицию. Против отправки истребителей выступили несколько бывших европейских лидеров и, прежде всего, Китай, пишет британский журнал The Spectator со ссылкой на китайских дипломатов

США и Китай договорились, что если отправка МиГ-29 будет остановлена, то «пекинские генералы сделают все возможное, чтобы обезвредить путинскую ядерную угрозу в ближайшем будущем», приводит «Коммерсантъ» выдержки из статьи.

«Это сработало. США решили, что поставками истребителей зайдут слишком далеко»,— отметил один из собеседников журнала. Белый дом заяивил, что передача Украине МиГ-29 могла бы привести к мировой войне.