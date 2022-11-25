Меркель заявила, что ей не дали восстановить отношения с Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что начало специальной военной операции на Украине не стало для нее неожиданным. Перед уходом из большой политики она не смогла добиться нового формата переговоров с Москвой.

«Минские соглашения были уничтожены. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС», — сказала Меркель в интервью Der Spiegel.

Но, по ее словам, в Европе возражали против активного диалога с Москвой. А у Меркель не было сил настаивать, потому что про нее думали: «Осенью она уйдет».

Экс-канцлер добавила, что такое же ощущение у нее было во время последней поездки в российскую столицу. «Ощущение было совершенно ясным: в политике твое время прошло», — отметила она.

По мнению Меркель, в мировой политике должны появиться новые подходы не только в отношении Украины, но и Приднестровья, Молдавии, Грузии, Абхазии, Сирии и Ливии.