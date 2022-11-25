Маск устроит амнистию в Twitter

Илон Маск сообщил, что восстановит доступ к заблокированным прежней администрацией аккаунтам, после того как за разблокировку высказалось большинство участников проведенного ранее опроса.

В опросе «Должен ли Twitter предложить общую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом?» проголосовало более 3 миллионов пользователей Twitter. За разблокировку высказались 72,4% участников.

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий)», — написал Маск в комментариях после завершения опроса.

Некоторые пользователи обратились с вопросом о незаконной блокировке аккаунтов судами и попросили их тоже амнистировать. Но Маск сообщил, что незаконных судебных решений не бывает и Twitter продолжит их соблюдать, иначе его заблокируют.

Это не первая амнистия в Twitter по результатам, но самая массовая. Маск уже разблокировал аккаунт Дональда Трампа. За разблокировку бывшего президента США проголосовали 51,8% респондентов, против — 48,2%, всего участвовало около 15 миллионов пользователей.