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Маск устроит амнистию в Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Лента Twitter на смартфоне
Фото: © Claudio Schwarz / Unsplash License

Илон Маск сообщил, что восстановит доступ к заблокированным прежней администрацией аккаунтам, после того как за разблокировку высказалось большинство участников проведенного ранее опроса.

В опросе «Должен ли Twitter предложить общую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом?» проголосовало более 3 миллионов пользователей Twitter. За разблокировку высказались 72,4% участников.

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий)», — написал Маск в комментариях после завершения опроса.

Некоторые пользователи обратились с вопросом о незаконной блокировке аккаунтов судами и попросили их тоже амнистировать. Но Маск сообщил, что незаконных судебных решений не бывает и Twitter продолжит их соблюдать, иначе его заблокируют.

Это не первая амнистия в Twitter по результатам, но самая массовая. Маск уже разблокировал аккаунт Дональда Трампа. За разблокировку бывшего президента США проголосовали 51,8% респондентов, против — 48,2%, всего участвовало около 15 миллионов пользователей.

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Топ комментариев

Dima73

Блин,более 20ти лет побед и прорывов,а в итоге нет ни чего?надо больше и лучше?а начинать вот это вот...

KrisJunior

Нужен ты только владельцу пивного ларька у твоего дома)

Alhazred

Польша все пытается стать ведущей страной ЕС. Ничему ее история не учит)))

ball-n-wall

Европляски вокруг российского пирога. Делят шкуру. Писец какой-то. Обрезать всем и послать..