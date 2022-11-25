Часть пенсионеров в декабре получат пенсию дважды, сообщила кандидат экономических наук из РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

В связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря, пояснила «Прайм» Семенова.

Те, кому средства приходит после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе, сказала эксперт.

Она отметила что, хотя никакие праздничные выплаты и материальные подарки, как и продуктовые наборы, пенсионерам из Пенсионного фонда не предусмотрены, часть из них могут получить поздравления от бывших работодателей.