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Часть пенсионеров в декабре получат пенсию дважды

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Часть пенсионеров в декабре получат пенсию дважды, сообщила кандидат экономических наук из РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

В связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря, пояснила «Прайм» Семенова.

Те, кому средства приходит после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе, сказала эксперт.

Она отметила что, хотя никакие праздничные выплаты и материальные подарки, как и продуктовые наборы, пенсионерам из Пенсионного фонда не предусмотрены, часть из них могут получить поздравления от бывших работодателей.

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Экономика #Деньги
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