Китай ввел обязательную модерацию комментариев к новостям в соцсетях

Китайские операторы и модераторы с 15 декабря будут обязаны фильтровать «вредные» комментарии к новостям в социальных сетях. Подобный шаг вызван резким ростом негативной оценки антиковидных ограничений.

«Цель состоит в том, чтобы регулировать публикации и комментарии в Интернете, поддерживать национальную безопасность и общественные интересы, защищать права и интересы граждан, — сообщается в заявлении Администрации киберпространства Китая (CAC), излагающей новые правила.

Ужесточение антиковидных мер в Китае привели к росту негативных комментариев в социальных сетях, особенно под новостями. Новые правила предписывают онлайн-платформам нанимать команды модерации контента для просмотра всех постов пользователей и фильтрации «вредных».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Секретный ИИ заменит программистов

Требования распространяются на все типы постов, включая оригинальные сообщения, ответы и комментарии в режиме реального времени, отображающиеся поверх видео.

Крупнейшие операторы социальных сетей Китая, такие как Weibo и WeChat, пока не прокомментировали новые правила. За невыполнение обязательств предусмотрены штрафы, предупреждения и меры, предполагающие приостановку действий. О введении наказаний для пользователей не сообщается.