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Zivert выпустила кавер на песню «Все Решено» Евы Польны

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Zivert выпустила кавер на песню Евы Польны «Все решено», который на федеральных каналах подвергся цензуре.

«Моя самая любимая песня "Гостей из будущего", моя любимая Ева… с привкусом Zivert», — написала певица в телеграм-канале.

Песня «Все решено» была написана и выпущена Евой Польной в 2004 году. Трек вошел в альбом «Правила движения» группы «Гости из будущего».

В исполнении Zivert изменилось лишь звучание композиции, текст остался нетронут. В песне присутствует строчка «Мы голосуем за мир, но снова в моде война. И я умру за тебя, если надо».

В шоу «Битва поколений» на канале Муз-ТВ кавер Zivert подвергся цензуре: в нем заглушили слова «мир» и «война».

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