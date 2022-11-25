Zivert выпустила кавер на песню «Все Решено» Евы Польны

Певица Zivert выпустила кавер на песню Евы Польны «Все решено», который на федеральных каналах подвергся цензуре.

«Моя самая любимая песня "Гостей из будущего", моя любимая Ева… с привкусом Zivert», — написала певица в телеграм-канале.

Песня «Все решено» была написана и выпущена Евой Польной в 2004 году. Трек вошел в альбом «Правила движения» группы «Гости из будущего».

В исполнении Zivert изменилось лишь звучание композиции, текст остался нетронут. В песне присутствует строчка «Мы голосуем за мир, но снова в моде война. И я умру за тебя, если надо».

В шоу «Битва поколений» на канале Муз-ТВ кавер Zivert подвергся цензуре: в нем заглушили слова «мир» и «война».