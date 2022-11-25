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Роскачество предупредило об аферистах, подключающих к WPA5

Источник:
Sibnet.ru
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Компьютерные мастера могут запросить дополнительную плату за подключение к более современному протоколу безопасности WPA5. Такой защиты не существует и подобное предложение — это способ дополнительного заработка обманным путем.

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в интервью «Газете.Ru» обратил внимание на то, что протокола WPA5 не существует, а самый новый на данный момент это WPA3. 

«При вас мастер может предложить проверить ПК на наличие вирусов, а сам зайдет на geektyper.com, имитируя интерфейс с кодом, и начнет "проверку". Для неискушенного пользователя, да еще не владеющего английским, все будет выглядеть очень натурально», — сообщил Кузьменко.

Он дополнил, что с подобной аферой сложнее столкнуться в аккредитованных сервисных центрах, они обязаны заключать договоры с клиентами и выдавать чеки с перечнем оказанных услуг. Однако это все равно не дает полной защиты от мошенников.

WPA — стандарт безопасности Wi-Fi. WPA3 принят в 2018 году, он повышает уровень конфиденциальности в домашних сетях, обеспечивает более надёжное шифрование паролей и улучшенную защиту от брутфорсатак.

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