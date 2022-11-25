Магазин Mango снова открылся в Новосибирске

Магазин Mango снова открылся в ТРЦ «Галерея Новосибирск», он не работал с марта этого года, сообщается на странице центра во «ВКонтакте».



«Магазин Mango снова распахнул свои двери и ждет покупателей! В честь открытия в Mango проходит большая распродажа прошлых коллекций: скидки достигают 70%!», — говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что поступит в магазин новая коллекция.

Магазины сети не работали в Новосибирске с марта этого года. Mango не работал в России из-за трудностей в логистике.