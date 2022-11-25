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Магазин Mango снова открылся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/nskgallery

Магазин Mango снова открылся в ТРЦ «Галерея Новосибирск», он не работал с марта этого года, сообщается на странице центра во «ВКонтакте».

«Магазин Mango снова распахнул свои двери и ждет покупателей! В честь открытия в Mango проходит большая распродажа прошлых коллекций: скидки достигают 70%!», — говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что поступит в магазин новая коллекция.

Магазины сети не работали в Новосибирске с марта этого года. Mango не работал в России из-за трудностей в логистике.

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Siberian sinner

Россию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...

GammiPluh

вам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует

Alhazred

Польша все пытается стать ведущей страной ЕС. Ничему ее история не учит)))

mosquito__2010

То что у тебя совершенно нет никаких аргументов на мои вопросы это я уже понял по твоим регулярным позорным...