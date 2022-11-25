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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны показало возвращенных российских пленных

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало видео, на котором российские военнослужащие поделились эмоциями после освобождения из украинского плена и рассказали о том, что пережили.

«Все, что было, постараюсь забыть, было несладко», — признался один из бойцов. По его словам, украинские националисты постоянно держали пленных на холоде.

Другой боец, который провел в плену четыре месяца, рассказал, что ему отказывали в медицинской помощи, несмотря на проблемы с сердцем. «К врачам категорически не хотели вести», — сказал он.

В четверг, 24 ноября в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны России.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Siberian sinner

Россию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...

GammiPluh

вам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует

Alhazred

Польша все пытается стать ведущей страной ЕС. Ничему ее история не учит)))

mosquito__2010

То что у тебя совершенно нет никаких аргументов на мои вопросы это я уже понял по твоим регулярным позорным...