Минобороны показало возвращенных российских пленных

Минобороны России опубликовало видео, на котором российские военнослужащие поделились эмоциями после освобождения из украинского плена и рассказали о том, что пережили.

«Все, что было, постараюсь забыть, было несладко», — признался один из бойцов. По его словам, украинские националисты постоянно держали пленных на холоде.

Другой боец, который провел в плену четыре месяца, рассказал, что ему отказывали в медицинской помощи, несмотря на проблемы с сердцем. «К врачам категорически не хотели вести», — сказал он.

В четверг, 24 ноября в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны России.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.