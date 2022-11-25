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Китай спасет мир от столкновения астероидов с Землей

Источник:
РИА Новости
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Фото: NASA

Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.

«Для предотвращения возможного столкновения астероидов с Землей Китай уже разрабатывает программу и в будущем осуществит миссию по защите от астероидов», — цитирует агентство «Цайлянь» У Вэйжэнь.

Согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты, а потом ударный аппарат, который путем столкновения с астероидом должен будет изменить его орбиту. «Это будет реализовано в ближайшие 10 лет», — добавил он.

Американский космический аппарат DART в октябре впервые в истории смог изменить орбиту астероида Диморф. Успех миссии стал большим шагом вперед в создании программы обороны Земли от космических объектов, подчеркнул глава агентства.

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