Выбраны лучшие кроссоверы для зимы

Renault Duster — оптимальный кроссовер для эксплуатации в условиях российской зимы, подходит для любых дальних путешествий при минусовых температурах, сообщил автомобильный эксперт Петр Баканов.

«Машина по проходимости лишь немногим уступает отечественному внедорожнику Lada Niva Travel. "Француз" отлично чувствует себя как на заснеженных трассах, так и в городе, при езде по очищенным дорогам, благодаря высокому клиренсу и подключаемому полному приводу», цитирует Баканова «Газета.Ru».

Второе место в пятерке лучших кроссоверов для зимней эксплуатации, по версии Баканова, у Land Rover Discovery Sport. Эксперт отметил быстрый старт и прогрев двигателя у английской модели даже при очень низких температурах. Он хорошо управляется на зимней дороге. Лучший вариант для покупки — двухлитровая дизельная версия. Единственный минус такой машины – высокая стоимость.

На третьей строчке расположился японский кроссовер Subaru Forester. У этой модели отличная подвеска, машина устойчива и предсказуема на любых трассах. Дорогу в зимних условиях уверенно держит до скорости 140 километров в час.

Неплохой проходимостью в зимних условиях также обладает полноприводная версия китайского паркетника Haval Dargo. У него короткие свесы, позволяет забираться на небольшие снежные горки, не боясь оторвать бампер. У модели есть хороший зимний пакет, в который входят подогрев передних сидений, руля и лобового стекла.

Замыкает пятерку лучших полноприводников для зимы, по версии Баканова, Jeep Renegade в специальной версии Trailhawk, которая отличается перенастроенной подвеской с увеличенным ходом, стальной защитой днища, усиленными порогами, наличием буксировочных крючьев, а также внедорожными покрышками.