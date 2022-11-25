Украинские силовики казнили не менее 100 жителей Херсона

Украинские силовики казнили не менее 100 мирных жителей Херсона, еще около 200 горожан пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

«Сейчас, по нашей информации, к сожалению, [в Херсоне] как минимум 100 человек убито без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят каждый день», — сказал ТАСС Малькевич.

По его словам, в Херсоне формируются группы зачистки, состоящие из украинских военных, сотрудников СБУ, иностранных наемников и местных добровольцев.

Украинская сторона задержала уже несколько сотен мирных жителей и, вероятнее всего, будет использовать их для обмена на своих пленных, отметил Малькевич.