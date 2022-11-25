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Данные 500 миллионов пользователей WhatsApp выставлены на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp на смартфоне
Фото: © Asterfolio / Unsplash License

Портал Cybernews обнаружил на одном из хакерских форумов объявление о продаже 487 миллионов телефонных номеров пользователей WhatsApp. Образец данных, исследованный специалистами сайта, говорит о том, что утечка может оказаться правдой.

Набор данных содержит телефонные номера пользователей из 84 стран. Больше всего утечек у жителей Египта — 45 миллионов записей, Италии — 35 миллионов и США — 32 миллиона. Номеров россиян украдено, предположительно, 10 миллионов.

По запросу Cybernews продавец предоставил пробный фрагмент базы данных. В ней содержалось около 2 тысяч номеров пользователей из Британии и США. Внимательно изучив список, специалисты портала пришли к выводу, что все они на самом деле зарегистрированы в WhatsApp.

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Продавец не сообщил способ получения им данных и назвал его «собственной стратегией». 

Однако специалисты полагают, что он использовал скрейпинг — сбор информации из веб-ресурсов с помощью специальных скриптов. Технически он не считается преступлением, но большинство сайтов и приложений защищаются от него, чтобы не допустить копирования информации или сбора данных о пользователях.

Всего в WhatsApp зарегистрировано около 2 миллиардов пользователей, и речь может идти об утечке номеров четверти из них. Meta (признана экстремистской и запрещена в России) не прокомментировала ситуацию с утечкой данных.

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