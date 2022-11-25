НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин потребовал улучшения характеристик военной техники

Источник:
Sibnet.ru
841 15
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции», — сказал Путин на совещании с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

По его словам, важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику. В стране необходимо наладить «четкую, качественную и хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой, отметил президент.

«По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого», — указал Путин.

Еще по теме
Российские дроны «Москит» стали глушить связь ВСУ
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
США и ЕС истощили запасы оружия из‑за поставок на Украину
Минобороны показало видео работы российских HIMARS
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Мощный ракетный удар обесточил Украину
35
Россия приросла атомными ледоколами
27
Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты
23
Путин вспомнил последний разговор с Фиделем Кастро
22
Дипломат из США в 1997 году предсказал конфликт России и НАТО