Путин потребовал улучшения характеристик военной техники

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции», — сказал Путин на совещании с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

По его словам, важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику. В стране необходимо наладить «четкую, качественную и хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой, отметил президент.

«По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого», — указал Путин.