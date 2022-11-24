НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Крымске

Источник:
РИА Новости
364 0
Фото: © Sibnet.ru

Мужчина открыл стрельбу возле торгового центра «Славянский» в Крымске Краснодарского края, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Александр Рунов.

По его словам, местный житель 1956 года рождения застрелил двух работников медицинского учреждения на улице Комарова, затем вышел на улицу и открыл стрельбу по случайным прохожим.

В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого злоумышленник совершил самоубийство, уточнил Рунов. Таким образом, погибли четыре человека, включая нападавшего.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника. Мужчина перед инцидентом проиграл дело, связанное с имущественными правами.

Еще по теме
Пассажир Толмачево хотел увезти 7 млн рублей налички в Баку
Катающийся на тюбинге подросток погиб на Алтае
Жена задержанного гида с Алтая попросила о помощи
Дорогу к новому ЛДС в Новосибирске построили из неправильного песка
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Интерес к Ивлеевой или хороший сериал: почему все смотрят «Монастырь»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Siberian sinner

Россию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...

Tanatholog

Ну если ты плохо понимаешь алгоритмы подсовывания тебе рекламы-то это твоя проблема.Лезет то, чем интересовался....

GammiPluh

вам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует

EvgenAEY

Россия всегда изгой, а "партнерам" всегда было плевать на то что они творят, главное все они выставляют...