Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Крымске

Мужчина открыл стрельбу возле торгового центра «Славянский» в Крымске Краснодарского края, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Александр Рунов.

По его словам, местный житель 1956 года рождения застрелил двух работников медицинского учреждения на улице Комарова, затем вышел на улицу и открыл стрельбу по случайным прохожим.

В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого злоумышленник совершил самоубийство, уточнил Рунов. Таким образом, погибли четыре человека, включая нападавшего.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника. Мужчина перед инцидентом проиграл дело, связанное с имущественными правами.