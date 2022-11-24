Украине одобрили рекордный кредит на восстановление

Европарламент поддержал новый проект финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Рекордный транш предназначен для восстановления страны.

Европейский сценарий экономической помощи Украине был предложен в начале ноября. После одобрения Европарламента предложения должно быть принято Советом Евросоюза.

Средства планируется направлять в виде льготных долгосрочных кредитов для финансирования неотложных потребностей, ремонта критической инфраструктуры, поддержки государственности.

При этом ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украине на восстановление после боевых действий потребуется более 55 миллиардов долларов.