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Украине одобрили рекордный кредит на восстановление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Европарламент поддержал новый проект финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Рекордный транш предназначен для восстановления страны.

Европейский сценарий экономической помощи Украине был предложен в начале ноября. После одобрения Европарламента предложения должно быть принято Советом Евросоюза.

Средства планируется направлять в виде льготных долгосрочных кредитов для финансирования неотложных потребностей, ремонта критической инфраструктуры, поддержки государственности.

При этом ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украине на восстановление после боевых действий потребуется более 55 миллиардов долларов.

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Политика #Мир #Деньги
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