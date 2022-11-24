Путин пообщается с матерями участников спецоперации

Президент Владимир Путин 25 ноября встретится с матерями участников специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Кремля. Встреча приурочена ко Дню матери.

«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку», — говорится в сообщении.

Ранее Путин пообещал встретиться с россиянами, чтобы обсудить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. «Поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал глава государства.

Минувшим летом Путин вернул учрежденное в СССР в 1944 году звание «Мать-героиня». Оно вошло в список высших званий в России наравне с Героем России и Героем Труда, получить его смогут женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей.