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Принят самый сложный бюджет России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума окончательно одобрила проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, сообщается на сайте парламента. Главный финансовый документ будет дефицитным, депутаты посчитали бюджет «самым сложным» за последние годы.

В 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Отмечается, что основным источником покрытия дефицита будут государственные заимствования. Госдолг в результате вырастет до почти 30 триллионов рублей.

«Этот бюджет — самый сложный за последние годы. Санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно — надежность», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, доходы бюджета составят:

  • в 2023 году — 26,13 триллиона рублей
  • в 2024 году — 27,24 триллиона рублей
  • в 2025 году — 27,98 триллиона рублей

Расходы бюджета:

  • в 2023 году — 29,056 триллиона рублей
  • в 2024 году — 29,43 триллиона рублей
  • в 2025 году — 29,24 триллиона рублей

Более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы. Если сравнивать с бюджетом 2022 года, то увеличение консолидированного бюджета на социальную сферу составит более 4,5 триллиона рублей.

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