Массированный удар российских войск остановил переброску резервов ВСУ

Массированный обстрел объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуре достиг целей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось, а все объявленные украинскими властями разрушения российское Минобороны назвало следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО.

Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. Министерство энергетики Украины накануне сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Постпред России Василий Небензя при ООН подчеркнул, что действия Москвы — «ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу».