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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Массированный удар российских войск остановил переброску резервов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Массированный обстрел объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуре достиг целей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось, а все объявленные украинскими властями разрушения российское Минобороны назвало следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО.

Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. Министерство энергетики Украины накануне сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Постпред России Василий Небензя при ООН подчеркнул, что действия Москвы — «ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу».

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