Потолок на российскую нефть рассорил Евросоюз

Страны Евросоюза не смогли согласовать общую позицию по введению потолка цен на российскую нефть. Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, встреча послов стран ЕС завершилась неудачей в их попытках прийти к какому-либо соглашению по введению потолка, однако переговоры будут продолжаться. Ключевой вопрос, который рассорил европейские страны — предельная стоимость российской нефти.

Большинство стран Евросоюза готовы были принять потолок цен на уровне 65-70 долларов за баррель, однако представители Польши настаивали на предельной стоимости российской нефти в 30 долларов за баррель.

Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято до 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем. Однако вполне вероятен какой-то переходный период, в течение которого потолок не вступит в силу.

Сейчас российская нефть Urals стоит около 67-68 долларов за баррель, при основными импортерами «черного золота» из России являются Индия и Китай, которые не собираются поддерживать европейский ограничительный механизм.