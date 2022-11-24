Раскрыт смысл фото Роналду и Месси за шахматной доской

Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду на фото за шахматной доской для модного дома Louis Vuitton повторили патовую ситуацию игры между Карлсеном и Накамурой.

Совместное фото футболистов, где они играют в шахматы на чемодане Louis Vuitton, появилось в Сети 19 ноября и стало вирусным. Футболисты приезжали на съемочную площадку в разные дни, поэтому итоговый снимок был смонтирован в программе Photoshop.

Бренд намеренно использовал патовую ситуацию, которая сложилась во время игры между Магнусом Карлсеном и Хикару Накамурой в 2017 году.

«Положение фигур было таким, чтобы ни Роналду, ни Месси не могли победить», — цитирует NRK менеджера по связям с общественностью Louis Vuitton Юэна Лоусона.

Соперничество между Роналду и Месси подогревается их болельщиками и СМИ, которые постоянно сравнивают результаты игроков. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», Месси — семикратный.