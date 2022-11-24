«Яндекс» запустил детские аккаунты

Компания «Яндекс» запустила специальные аккаунты для детей. В таких аккаунтах предназначенный для взрослых контент будет автоматически распознаваться и блокироваться.

Детский аккаунт работает в поисковике «Яндекса», «Музыке» и других сервисах. Например, поисковый сервис заблокирует возможность посетить сайты для взрослых вне зависимости от того, искал их ребенок или нет.

«Кинопоиск» будет предлагать владельцу такого аккаунта только фильмы и мультфильмы по возрасту. Также представленный компанией алгоритм не позволит воспроизвести треки с ненормативной лексикой

Завести детский аккаунт могут родители. При его создании необходимо указать имя и возраст ребенка и выбрать возрастное ограничение контента — например 6+ или 12+. При необходимости к аккаунту можно привязать банковскую карту из семейной группы «Яндекс ID».