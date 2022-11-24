Суд обязал мэрию Новосибирска закупить снегоуборочную технику

Суд Центрального района обязал мэрию Новосибирска закупить 670 единиц техники для очистки города от снега, сообщает прокуратура региона.

Суд Центрального района удовлетворил иск прокурора Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию города дополнительно приобрести 670 единиц специальной техники для очистки дорог от снега.

Если мэрия не исполнит решение добровольно, то будут запущены механизмы принудительного исполнения.

Дефицит снегоуборочной техники в Новосибирске составляет 665 машин, что более чем на треть превышает количество имеющейся в городе техники.