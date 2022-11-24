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Суд обязал мэрию Новосибирска закупить снегоуборочную технику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд Центрального района обязал мэрию Новосибирска закупить 670 единиц техники для очистки города от снега, сообщает прокуратура региона.

Суд Центрального района удовлетворил иск прокурора Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию города дополнительно приобрести 670 единиц специальной техники для очистки дорог от снега.

Если мэрия не исполнит решение добровольно, то будут запущены механизмы принудительного исполнения.

Дефицит снегоуборочной техники в Новосибирске составляет 665 машин, что более чем на треть превышает количество имеющейся в городе техники.

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