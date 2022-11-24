Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России

Значительная часть российского населения «чудовищно обнищала», поэтому силы народа уходят на выживание и ему не до эмпатии, считает специалист по социально-экономическому развитию российских регионов Наталья Зубаревич.

Сейчас у 40% россиян денежные доходы ниже чем у среднего жителя РСФСР в 1991 году, привела цифры Зубаревич в интервью на канале Forbes Russia на YouTube.

«В значимой своей степени Россия — бедная страна. Ведет себя как бедная страна: "Я забочусь о себе, о своем близком круге, остальное меня не касается"», — сказала эксперт.

По ее словам, все силы людей на периферии уходят на выживание, поэтому жители регионов сейчас не эмпатичны. А люди среднего класса тоже пошли вниз, в сторону выживания.

Зубаревич считает, что «московская тусовка» не представляет жизнь в стране. «Люди там покупали дешевые товары в основном, были обвешаны кредитами, а сейчас уйдешь в армию, тебе кредит или простят или отложат. Очень многие жили от своего огорода. Что поменялось? Ничего», — отметила она.