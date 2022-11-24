Лукашенко увидел риск уничтожения Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев остановить конфликт, заявив о риске уничтожения Украины.

«Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, дальнейшее продолжение конфликта будет грозить потерей государственности Украины. «Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции», — уточнил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что сейчас все в руках Украины, которая должна начать переговоры с Россией.