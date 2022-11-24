Российские дроны «Москит» стали глушить связь ВСУ

Минобороны России впервые показало на видео боевую работу расчетов беспилотников «Москит», подавляющих на переднем крае связь подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Москит» создан на базе беспилотника «Орлан-10». Он предназначен для ведения воздушной радиоэлектронной и оптикоэлектронной разведки вскрытия абонентских терминалов сотовой связи противника и их блокирования, говорится в сообщении.

Этот беспилотник применяют как средство радиоэлектронной борьбы на переднем крае. Российские силы используют его для воздействия на узлы связи, тем самым подавляя управление войсками противника.