НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские дроны «Москит» стали глушить связь ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
599 0

Минобороны России впервые показало на видео боевую работу расчетов беспилотников «Москит», подавляющих на переднем крае связь подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Москит» создан на базе беспилотника «Орлан-10». Он предназначен для ведения воздушной радиоэлектронной и оптикоэлектронной разведки вскрытия абонентских терминалов сотовой связи противника и их блокирования, говорится в сообщении.


Этот беспилотник применяют как средство радиоэлектронной борьбы на переднем крае. Российские силы используют его для воздействия на узлы связи, тем самым подавляя управление войсками противника.

Тема: Военная операция на Украине
Небензя объяснил причину ракетных ударов по Украине
Украина начала поголовную мобилизацию в русскоязычных регионах
Кремль заявил об отсутствии сомнений в успешном исходе СВО
Лукашенко заявил об угрозе странам ОДКБ при поражении России
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

kygear

разбойники колонизаторы в замешательстве.