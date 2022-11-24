«Сбер» выпустил обновленную нейросеть Kandinsky 2.0, способную создавать изображения по текстовому описанию. Воспользоваться ей можно на сайте FusionBrain или в умных устройствах компании.

Обновление представили на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. По сравнению с первой версией, Kandinsky 2.0 создает более сочные и яркие изображения. Он «умеет» рисовать картины в 20 стилях, например, ренессанс, классицизм, хохлома или советская мультипликация.

«Наша модель позволяет за несколько секунд получить уникальную картинку под конкретную задачу и свободно распространять её без лицензии, что очень актуально для бизнеса», — сообщил первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Новыми стали функции inpainting и outpainting. Первая может заменить элементы на фото на самостоятельно сгенерированные, а вторая дорисовать фон или дополнить готовую картинку.

Нейросеть «понимает» 101 язык, среди которых не только популярные русский и английский, но и более редкие, например, монгольский. Если написать запрос сразу на нескольких языках, то Kandinsky 2.0 «расшифрует» его, приведет к единому формату и нарисует загаданное.

Воспользоваться нейросетью Kandinsky 2.0 можно бесплатно онлайн на сайте FusionBrain или при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют». Полученные с ее помощью изображения не облагаются лицензионными правами и могут быть свободно распространены.