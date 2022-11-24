Чай с добавками оказался полезен для лечения COVID‑19

Черный и зеленый чай, а также некоторые другие растения могут быть полезны для профилактики и лечения COVID-19, сообщает ФИЦ ФТМ.

Ученые исследовали водные вытяжки чайных композиций в пакетиках одного из производителей Новосибирска при прямой нейтрализации вируса.

В качестве контрольных образцов использовали водную вытяжку чаги, известной своей активностью против вирусов, а также водную вытяжку ферментированных листьев Иван-чая.

Ученые выявили такую же нейтрализующую вирус активность черного чая с добавлением травы тимьяна алтайского и специи гвоздики или с добавлением семян тмина и корня дягеля; зеленого чая с добавлением листьев мяты перечной и цветов лаванды или с добавлением кожуры апельсина и семян аниса.

«В результате наших экспериментов мы получили оригинальные данные по противовирусной активности, не описанные в литературе, например, по специи гвоздике, лишайнику цетрарии, листьев мяты перечной и цветов лаванды. На основе дополнительных результатов исследований нами оформлена заявка на патент РФ. Из Роспатента получена справка о приоритете», — сказала ведущий научный сотрудник института вирусологии ФИЦ ФТМ Елена Казачинская.