НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Чай с добавками оказался полезен для лечения COVID‑19

Источник:
Sibnet.ru
559 0
Фото: © Sibnet.ru

Черный и зеленый чай, а также некоторые другие растения могут быть полезны для профилактики и лечения COVID-19, сообщает ФИЦ ФТМ.

Ученые исследовали водные вытяжки чайных композиций в пакетиках одного из производителей Новосибирска при прямой нейтрализации вируса.  

В качестве контрольных образцов использовали водную вытяжку чаги, известной своей активностью против вирусов, а также водную вытяжку ферментированных листьев Иван-чая.

Ученые выявили такую же нейтрализующую вирус активность черного чая с добавлением травы тимьяна алтайского и специи гвоздики или с добавлением семян тмина и корня дягеля; зеленого чая с добавлением листьев мяты перечной и цветов лаванды или с добавлением кожуры апельсина и семян аниса.

«В результате наших экспериментов мы получили оригинальные данные по противовирусной активности, не описанные в литературе, например, по специи гвоздике, лишайнику цетрарии, листьев мяты перечной и цветов лаванды. На основе дополнительных результатов исследований нами оформлена заявка на патент РФ. Из Роспатента получена справка о приоритете», — сказала ведущий научный сотрудник института вирусологии ФИЦ ФТМ Елена Казачинская.

Еще по теме
Ученые узнали о брачной афере возрастом 2 тысячи лет
Наночастицы сделают солнечные батареи дешевле
Красноярские ученые срастили кости с помощью наночастиц
Карбоновый полигон: как делать деньги из воздуха
смотреть все
Наука #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

kygear

разбойники колонизаторы в замешательстве.